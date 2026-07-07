Alla 28ª edizione del Premio Sportilia, si svolgerà domani sera alle 21 la cerimonia di premiazione. Tra i partecipanti annunciati c’è anche il presidente di una società sportiva di rilievo. La manifestazione si tiene a Santa Sofia e celebra atleti, allenatori e figure del mondo dello sport. La serata prevede riconoscimenti e interventi di personaggi noti nel settore. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento per le figure sportive e le loro imprese.

L’agognata ciliegina sulla torta si è infine materializzata alla 28ª edizione del Premio nazionale Sportilia ‘Sport e non solo’ di Santa Sofia. Salirà infatti domani sera, col via alle 21.15 sul palco allestito nel Parco della Resistenza, nientemeno che Giovanni Carnevali, da poche settimane amministratore delegato e direttore generale della Juventus, uno dei manager più autorevoli e apprezzati del panorama sportivo italiano, con oltre quarant’anni di esperienza. "Un miracolo reso possibile – ha commentato lo storico patron della manifestazione Franco Aleotti – dalla professionalità e dalla rete di contatti dell’amico giornalista e scrittore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’evento. Colpo grosso al Premio Sportilia: è annunciato anche Carnevali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sassuolo, Carnevali punta al colpo GrossoL’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo ha annunciato l’intenzione di rafforzare la squadra, lasciando intendere che l’obiettivo...

Jake Hager pronto al ritorno dopo il ritiro, annunciato per l’evento del 53° anniversario della WWCJake Hager, che aveva annunciato di aver concluso la sua carriera nel pro wrestling, si prepara a tornare in scena all’evento celebrativo del 53°...