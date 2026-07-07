L’evento Colpo grosso al Premio Sportilia | è annunciato anche Carnevali

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alla 28ª edizione del Premio Sportilia, si svolgerà domani sera alle 21 la cerimonia di premiazione. Tra i partecipanti annunciati c’è anche il presidente di una società sportiva di rilievo. La manifestazione si tiene a Santa Sofia e celebra atleti, allenatori e figure del mondo dello sport. La serata prevede riconoscimenti e interventi di personaggi noti nel settore. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento per le figure sportive e le loro imprese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’agognata ciliegina sulla torta si è infine materializzata alla 28ª edizione del Premio nazionale Sportilia ‘Sport e non solo’ di Santa Sofia. Salirà infatti domani sera, col via alle 21.15 sul palco allestito nel Parco della Resistenza, nientemeno che Giovanni Carnevali, da poche settimane amministratore delegato e direttore generale della Juventus, uno dei manager più autorevoli e apprezzati del panorama sportivo italiano, con oltre quarant’anni di esperienza. "Un miracolo reso possibile – ha commentato lo storico patron della manifestazione Franco Aleotti – dalla professionalità e dalla rete di contatti dell’amico giornalista e scrittore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217evento colpo grosso al premio sportilia 232 annunciato anche carnevali
© Ilrestodelcarlino.it - L’evento. Colpo grosso al Premio Sportilia: è annunciato anche Carnevali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sassuolo, Carnevali punta al colpo GrossoL’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo ha annunciato l’intenzione di rafforzare la squadra, lasciando intendere che l’obiettivo...

Jake Hager pronto al ritorno dopo il ritiro, annunciato per l’evento del 53° anniversario della WWCJake Hager, che aveva annunciato di aver concluso la sua carriera nel pro wrestling, si prepara a tornare in scena all’evento celebrativo del 53°...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web