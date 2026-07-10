sanremo 20enne confessa uccisione della madre

Lo scorso 7 luglio aSanremoLorella Capano, 58enne, è stata trovata morte in casa. La signora milanese era in vacanza in via Hope, al mare. Questa mattina suo figlio Filippo, di 20 anni, durante l’interrogatorio, ha confessato l’omicidio: sarebbe stato lui ad aver tolto la vita a sua madre. Era stato lui a dare l’allarme e chiamare i soccorritori, la sera del delitto, sostenendo di essere uscito a cena e al rientro di aver trovato la porta chiusa dall’interno e nessuna risposta da parte della madre. Lo scorso 7 luglio,a Sanremo è stato trovato il cadavere di Lorella Capano,con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. La scoperta è avvenuta intorno alle 22, quando ilfiglio 20enne, rientrando a casa e non riuscendo ad entrare perché la porta era chiusa dall’interno, ha chiamato i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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