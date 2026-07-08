Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Sanremo con l’accusa di aver ucciso la madre. Gli investigatori hanno ricostruito i dettagli del caso e hanno disposto il fermo per omicidio aggravato. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto prove e testimonianze che collegano il giovane al delitto. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un caso che ha scosso Sanremo e che ora vede un giovane di 20 anni accusato dell’omicidio della madre. Il fermo per omicidio aggravato. Filippo Oldani, 20 anni, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela per la morte della madre, Lorella Capano, 58 anni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe strangolato la donna nell’abitazione di Sanremo dove la famiglia si trovava in vacanza. Dopo il delitto, avrebbe lasciato il corpo sul pavimento di casa, sarebbe uscito dall’appartamento passando dal balcone e si sarebbe recato a mangiare una pizza. La scoperta del corpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Sanremo, 20enne fermato per l’omicidio della madre: la ricostruzione degli investigatori

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