L’ho uccisa io 20enne confessa l’omicidio della madre | lo strangolamento di Lorella Capano nella casa delle vacanze

Un giovane di 20 anni ha confessato di aver strangolato la madre durante una vacanza a Sanremo. La lite tra i due avrebbe portato all’omicidio avvenuto la sera del 6 luglio. La confessione è arrivata durante un interrogatorio. La donna, di 58 anni, è deceduta nel luogo dove si trovavano. La polizia ha sequestrato l’area e avviato le indagini. Nessun dettaglio su eventuali moventi è stato reso noto.

Filippo Oldani, studente 20enne di Economia aziendale a Piacenza, ha confessato di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58enne, nella casa delle vacanze di Sanremo la sera dello scorso 6 luglio. La confessione è arrivata durante l’udienza di convalida dell’arresto. Il giovane è ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare, mentre i legali del ragazzo non hanno voluto fornire indicazioni sul possibile movente del delitto. La messinscena dopo l’omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Oldani avrebbe strangolato la madre all’interno dell’abitazione e, dopo l’omicidio, avrebbe cercato di costruire una scena per allontanare i sospetti. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La morte di Vincenzo Iannitti, confessa l'omicidio il giovane fermato dai carabinieri

Notizie e thread social correlati

Lorella Capano uccisa a Sanremo: il figlio Filippo Oldani confessa l’omicidioIl 10 luglio 2026 si è appreso che Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell’appartamento di...

La milanese Lorella Capano morta nella casa vacanze a Sanremo: il figlio 22enne sottoposto a fermo per omicidioUn uomo di 22 anni, figlio della donna trovata senza vita a Sanremo, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio.

Temi più discussi: Lorella Capano uccisa dal figlio Filippo Oldani, lo sconcerto tra i vicini di Cusago; Sanremo, donna morta in via Hope. Il figlio nega: Non l’ho uccisa io; Strangola mamma Lorella, esce dal balcone e va a mangiare una pizza: Filippo Oldani incastrato dai graffi sul corpo; Lancio col paracadute dalle guglie del Duomo, sulla vela i colori della bandiera palestinese: 32enne nei guai.

La donna trovata morta a Sanremo, il figlio confessa: L’ho uccisa ioIl figlio ventenne ha confessato il delitto della madre Lorella Capano, 58 anni originaria di Milano, trovata morta a Sanremo nell'appartamento di via Hope lo ... lapresse.it

Lorella Capano uccisa a Sanremo, il figlio 20enne Filippo Oldani ha confessato: Sono stato io, è veroSvolta nel caso dell’omicidio di Sanremo: il 20enne Filippo Oldani ha confessato di avere ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nell'appartamento ... fanpage.it