Sanità in Toscana | attivati 5 nuovi ospedali e 29 case di comunità

Cinque nuovi ospedali e 29 case di comunità sono stati attivati in Toscana. I nuovi presidi si trovano in diverse zone delle province, anche in aree più periferiche e montane. L’obiettivo è migliorare l’accesso alle cure per i residenti, soprattutto nei borghi e nelle zone meno servite. Le strutture sono state aperte con l’intenzione di potenziare l’offerta sanitaria e ridurre i tempi di attesa.

? Domande chiave Dove si troveranno esattamente i nuovi presidi medici nelle province?. Come cambierà l'accesso alle cure per chi vive nei borghi?. Quali sfide dovrà affrontare il sistema per rispettare la scadenza giugno?. Perché la distribuzione delle strutture varia tra Firenze e le province?.? In Breve Nuovi presidi attivati a Firenze, Pistoia, Lucca, Cecina e Piombino.. Distribuzione 29 case tra Firenze (12), Pisa (6), Grosseto (4) e Arezzo (3).. Obiettivo finale entro 30 giugno: 70 case e 23 ospedali di comunità.. Totale strutture attive raggiunge ora 54 case e 9 ospedali di comunità.. La Giunta regionale della Toscana ha approvato oggi due delibere che confermano l’entrata in funzione di 5 nuovi ospedali di comunità e 29 case di comunità, segnando un passo decisivo verso i traguardi fissati dal Pnrr. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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