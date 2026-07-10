Sanità | Calcinaro Marche NeMo si distingue per umanità ed empatia in cura malattie neuromuscolari

L’assessore regionale alla Sanità ha visitato il Centro Clinico NeMo di Ancona, specializzato in malattie neuromuscolari. Ha commentato che il centro si distingue per umanità ed empatia nelle cure, evidenziando la gratitudine di ospiti e famiglie come prima impressione. La struttura si concentra sull’assistenza a persone con patologie neuromuscolari, offrendo un approccio centrato sulla cura umana.

"La prima impressione è quella di tantissima umanità, che si legge nella gratitudine degli ospiti e delle loro famiglie". Così l'assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro, dopo la visita al Centro Clinico NeMo di Ancona, dedicato alle persone con malattie neuromuscolari. "Questo significa che c'è una grandissima professionalità, ma anche una grandissima empatia del personale: è la prima cosa che emerge entrando nel Centro", ha aggiunto, indicando nell'umanizzazione delle cure uno degli elementi più qualificanti del modello NeMo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità: Calcinaro (Marche), NeMo si distingue per umanità ed empatia in cura malattie

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