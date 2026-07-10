Il Centro Clinico NeMo è stato riconosciuto come punto di riferimento per le malattie neuromuscolari. La struttura si occupa di diagnosi, cura e sostegno per i pazienti affetti da queste patologie. La direzione ha espresso soddisfazione per il ruolo svolto, definendo il centro un'eccellenza nel settore. La struttura si trova nelle Marche e rappresenta un punto di riferimento importante per le persone con patologie neuromuscolari.

"Il Centro Clinico NeMo è un punto di riferimento forte per la cura e il sostegno di tutte le patologie neuromuscolari. Credo che sia veramente un'eccellenza e di questo noi siamo orgogliosi". Lo ha detto Armando Gozzini, direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, sottolineando come il valore del Centro risieda anche nel modello multidisciplinare, che riunisce diverse competenze specialistiche coordinate da un clinical manager per garantire una presa in carico completa dei pazienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità: Gozzini (Aou Marche), NeMo punto di riferimento per le malattie neuromuscolari

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