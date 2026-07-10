Sanità Matera incontra la direttrice dell’Asl Benevento Spinosa

Il senatore Matera ha incontrato oggi la direttrice generale dell’azienda sanitaria locale di Benevento. La discussione si è concentrata sulla sanità, senza ulteriori dettagli sui temi trattati. L'incontro si è svolto in un contesto istituzionale, con il senatore che rappresenta la provincia e la sua affiliazione politica. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato i risultati o le decisioni prese durante l'incontro.

Tempo di lettura: 3 minuti Il senatore Domenico Matera, componente dell’ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha incontrato oggi la direttrice generale dell’Asl di Benevento, dott.ssa Tiziana Spinosa, in un clima cordiale e costruttivo, per fare il punto sulle principali attività dell’Azienda sanitaria e sugli interventi in corso per il potenziamento della rete territoriale. “È stato un confronto utile e proficuo – dichiara il senatore Matera – durante il quale la direttrice Spinosa mi ha illustrato i risultati raggiunti e le prospettive future dell’Asl di Benevento. Tra gli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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SANITA' TERRITORIALE IN BASILICATA, ECCO COME CAMBIA

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