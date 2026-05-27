Sanità Decaro incontra i nuovi manager di Asl e Ircss | Obiettivi chiari e controllo rigoroso sulla spesa

Da baritoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Regione Puglia ha incontrato oggi i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie locali, degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie. Durante l'incontro ha sottolineato l'importanza di stabilire obiettivi chiari e di mantenere un controllo rigoroso sulla spesa sanitaria. Le nomine erano state annunciate nei giorni precedenti, e l'incontro ha riguardato le figure che guideranno le strutture sanitarie regionali.

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Dopo le nomine dei giorni scorsi, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha incontrato oggi i nuovi direttori generali di aziende sanitarie locali, degli Irccs e delle aziende ospedaliero-universitarie pugliesi.Chi sono i nuovi managerAll'incontro con il governatore e l'assessore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Sanità in Puglia, Decaro incontra i nuovi manager: «Ridurre le liste d'attesa e la spesa»

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