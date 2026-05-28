Sanità Puglia Decaro incontra i nuovi dg delle Asl | Taglio alle liste d' attesa e controllo della spesa

Il sindaco di una città del sud Italia ha incontrato i nuovi direttori generali delle Asl pugliesi. Durante l’incontro, ha evidenziato l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, riorganizzare i pronto soccorso e rafforzare la gestione dei pazienti cronici, in particolare quelli oncologici. Sono stati discussi anche interventi per migliorare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari.

Ridurre le liste d’attesa, riorganizzare i pronto soccorso, rafforzare la presa in carico dei pazienti cronici, a partire da quelli oncologici e migliorare l’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale. Ovviamente con una particolare attenzione alla spesa. Senza però mai dimenticare che al centro di tutto devono esserci i cittadini. Il presidente Antonio Decaro ha messo subito le cose in chiaro con i nuovi direttori generali delle Asl e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico appena nominati ma anche con i tre già in carica. L'incontro La Sanità pugliese deve voltare pagina, soprattutto dopo il buco accumulato nell’ultimo anno che lo ha costretto ad aumentare le tasse appena quattro mesi dopo il suo insediamento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Sanità in Puglia, Decaro incontra i nuovi manager: «Ridurre le liste d'attesa e la spesa»

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