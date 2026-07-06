Con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra - eletto nel 2022 con il centrosinistra - è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi del `Governance Poll 2026´ sull'apprezzamento dei sindaci realizzato dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il quotidiano `il Sole 24 Ore´. Guerra, nella tornata elettorale che lo ha incoronato sindaco aveva raccolto un consenso pari al 66,2%: lo scostamento, rispetto al risultato del sondaggio è quindi di 6,2 punti percentuali. Tra gli altri sindaci emiliano-romagnoli in graduatoria, 13posto... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - I sindaci più amati dell'Emilia-Romagna: giù Lepore (Bologna) al 64esimo posto. Tra i governatori de Pascale 12esimo

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I sindaci più amati dell’Emilia Romagna: chi sale e chi scende. Primo in regione Guerra (Parma), fanalino di coda Lepore (Bologna)Il sindaco di Parma con il 60% di approvazione si posiziona al primo posto tra i più amati dell’Emilia Romagna.

Classifica governatori De Pascale (Emilia Romagna) al 6° posto, Acquaroli (Marche) al nonoNel sondaggio Swg pubblicato il 13 maggio 2026, i governatori di alcune regioni italiane sono stati valutati in base al loro livello di gradimento.

Temi più discussi: I sindaci più amati dell’Emilia Romagna: chi sale e chi scende. Primo in regione Guerra (Parma), fanalino di coda Lepore (Bologna); Sindaco di Parma 7/o per gradimento in Italia e 1/o in E-R, 64/o sindaco di Bologna; Consenso per i primi cittadini, il sindaco di Ravenna al 40esimo posto: in un anno perde il 4%; Amministratori più amati: Fedriga terzo in Italia, De Toni 54°.

I sindaci più amati dell’Emilia Romagna: chi sale e chi scende. Primo in regione Guerra (Parma), fanalino di coda Lepore (Bologna)Parma svetta nella classifica dei più graditi al 7°posto mentre il primo cittadino del capoluogo scende ancora e si piazza al 64esimo posto (con un calo del 10,9% rispetto al consenso delle elezioni d ... ilrestodelcarlino.it

Sindaco di Parma 7/o per gradimento in Italia e 1/o in E-R, 64/o sindaco di BolognaCon il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra - eletto nel 2022 con il centrosinistra - è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. (ANSA) ... ansa.it