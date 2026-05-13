Classifica governatori De Pascale Emilia Romagna al 6° posto Acquaroli Marche al nono

Nel sondaggio Swg pubblicato il 13 maggio 2026, i governatori di alcune regioni italiane sono stati valutati in base al loro livello di gradimento. Il presidente dell’Emilia Romagna si trova al sesto posto, mentre quello delle Marche è al nono. La rilevazione ha coinvolto diverse figure di primo piano nelle amministrazioni regionali, fornendo un quadro delle percezioni dei cittadini.

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Bologna, 13 maggio 2026 — Nel sondaggio Swg sul gradimento dei presidenti di Regione, Emilia-Romagna e Marche si collocano nella parte centrale della classifica nazionale, con Michele De Pascale e Francesco Acquaroli entrambi lontani dalle posizioni di vertice ma inseriti in un quadro di consenso stabile o comunque definito rispetto alla rilevazione precedente. Entrambi stabili nelle loro percentuali quest'anno: il primo al 45% il secondo al 37%. Acquaroli lo scorso anno era al 37%, dopo essere salito di un punto percentuale rispetto al 2024. De Pascale quest’anno si attesta al 45% di gradimento, dato stabile rispetto al 2025. Il presidente emiliano-romagnolo si colloca al sesto posto della graduatoria, in coabitazione con Stefania Proietti (Umbria), anch’essa al 45% ma in calo di otto punti rispetto alla precedente rilevazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Classifica governatori De Pascale (Emilia Romagna) al 6° posto, Acquaroli (Marche) al nono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate De Pascale: “L’Emilia-Romagna combatte ogni giorno per un lavoro equamente retribuito”Per la festa dei lavoratori il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale affida ai social un messaggio dedicato al valore del... “L’Emilia-Romagna Longevity Valley” con Valter Longo e Michele De PascaleOLIMPIADI | Alessandro Genuzio: “La pista di bob è davvero inutilizzabile? La verità da dentro” Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini... Temi più discussi: Presidenti di Regione, Fedriga è il più gradito: tre governatori del Sud tra i primi cinque; La classifica di gradimento dei Presidenti di Regione, ecco dove si piazza Schifani; Classifica di gradimento dei presidenti delle Regioni: il governatore pugliese Decaro è quarto. La classifica dei governatori più apprezzati: in testa Fedriga, tre del Sud in top 5Sono due governatori leghisti del Nord a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Lo rileva un sondaggio di Swg secondo cui al primo posto c’è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezi ... msn.com De Pascale e Acquaroli allo specchio: le sfide parallele per il 2026 dei due governatoriBologna, 5 gennaio 2026 – Dove vanno Emilia-Romagna e Marche nel 2026? Quali sfide lungo la strada che porta, nel 2027, alle elezioni politiche? Due regioni, due governatori allo specchio. Senza ... ilrestodelcarlino.it