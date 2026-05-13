Classifica governatori De Pascale Emilia Romagna al 6° posto Acquaroli Marche al nono
Nel sondaggio Swg pubblicato il 13 maggio 2026, i governatori di alcune regioni italiane sono stati valutati in base al loro livello di gradimento. Il presidente dell’Emilia Romagna si trova al sesto posto, mentre quello delle Marche è al nono. La rilevazione ha coinvolto diverse figure di primo piano nelle amministrazioni regionali, fornendo un quadro delle percezioni dei cittadini.
Bologna, 13 maggio 2026 — Nel sondaggio Swg sul gradimento dei presidenti di Regione, Emilia-Romagna e Marche si collocano nella parte centrale della classifica nazionale, con Michele De Pascale e Francesco Acquaroli entrambi lontani dalle posizioni di vertice ma inseriti in un quadro di consenso stabile o comunque definito rispetto alla rilevazione precedente. Entrambi stabili nelle loro percentuali quest'anno: il primo al 45% il secondo al 37%. Acquaroli lo scorso anno era al 37%, dopo essere salito di un punto percentuale rispetto al 2024. De Pascale quest’anno si attesta al 45% di gradimento, dato stabile rispetto al 2025. Il presidente emiliano-romagnolo si colloca al sesto posto della graduatoria, in coabitazione con Stefania Proietti (Umbria), anch’essa al 45% ma in calo di otto punti rispetto alla precedente rilevazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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