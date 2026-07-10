Il Ministero della Salute ha pubblicato i livelli essenziali di assistenza (Lea) per tutte le Regioni italiane, consentendo di stilare una classifica delle aree con i servizi sanitari più efficienti. Secondo i dati, il Veneto si conferma in testa, mentre la Lombardia ha registrato un recupero rispetto alle posizioni precedenti. La classifica si basa sui servizi garantiti e sulla qualità dell’assistenza fornita. Nessuna regione ha raggiunto la piena copertura dei Lea.

Il Ministero della Salute ha pubblicato i livelli essenziali di assistenza (Lea) per tutte le Regioni italiane, rendendo possibile stilare una classifica di quelle in cui i servizi sanitari sono migliori. In testa c’è il Veneto, seguito da Emilia-Romagna e Toscana. Solo sesta la Lombardia, che recupera però due posizioni. I dati sono però molto vecchi, fanno infatti riferimento al 2024. I Lea erano stati riformati per essere coerenti con la riforma dell’autonomia differenziata, che non è mai stata approvata. Il livello generale della sanità italiana sembra comunque migliorato, con solo tre Regioni che riportano delle “ insufficienze “. Come funzionano i Lea e come è messa la sanità italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sanità, la classifica delle Regioni: il Veneto in testa, recupera la Lombardia

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