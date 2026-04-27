Con il Giro dell’Appennino si conclude la sesta gara della Coppa Italia delle Regioni 2026, una competizione organizzata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome. In classifica generale, il leader tra i senior rimane invariato, mentre tra i giovani si registra un nuovo primo posto. La classifica viene aggiornata dopo ogni prova, con i punti assegnati alle varie squadre e atleti partecipanti.

Con il Giro dell’Appennino va ufficialmente in archivio la sesta prova stagionale della Coppa Italia delle Regioni 2026, rassegna ideata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome. La corsa ligure ha visto ben tre italiani sul podio finale, con Ludovico Crescioli e Thomas Pesenti che hanno firmato la doppietta Team Polti VisitMalta precedendo al traguardo un intramontabile Domenico Pozzovivo. Giulio Pellizzari, reduce dal prestigioso trionfo al Tour of the Alps, resta comunque in vetta alla classifica generale individuale davanti a Tommaso Dati e Davide Donati. Il marchigiano della Red Bull-Bora-hansgrohe svetta anche nel ranking degli scalatori e della combattività, mentre ha perso la leadership nella graduatoria dei giovani in favore di Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber), settimo ieri a Genova.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa Italia delle Regioni 2026: Pellizzari resta in testa, c’è nuovo leader tra i giovani

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