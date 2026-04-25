Dopo il recente Tour of the Alps, la classifica della Coppa Italia delle Regioni 2026 ha subito cambiamenti significativi. Giulio Pellizzari si trova al primo posto, grazie alla vittoria ottenuta nella corsa alpina. Nel frattempo, Tommaso Dati ha registrato un notevole aumento di punti, portandosi in una posizione di rilievo nella graduatoria. La competizione prosegue con le prossime gare in programma, che potrebbero modificare ulteriormente le posizioni.

Il trionfo di Giulio Pellizzari al Tour of the Alps ha rivoluzionato le varie graduatorie della Coppa Italia delle Regioni 2026. Le ultime quattro frazioni della breve corsa a tappe alpina erano infatti valevoli anche come quinto appuntamento stagionale della rassegna ideata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il marchigiano della Red Bull – Bora – Hansgrohe, grazie ai risultati ottenuti questa settimana, si ritrova adesso in vetta a ben quattro classifiche. Pellizzari svetta nella generale individuale indossando la maglia blu di leader con un margine di 34 punti su Tommaso Dati (Team UKYO), autore di un grande balzo dopo la vittoria a Iseo nella Settimana Coppi e Bartali ed il recente secondo posto a Trento, mentre è terzo Davide Donati (Red Bull) a -54 dalla testa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa Italia delle Regioni 2026: Giulio Pellizzari in testa dopo il Tour of the Alps, balzo di Tommaso Dati

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