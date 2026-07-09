Una delegazione della Regione Marche ha incontrato il modello Nemo, dedicato alle malattie neuromuscolari e alla SLA. La discussione si è concentrata sulla possibilità di integrare servizi tra ospedale e territorio, migliorando l'assistenza ai pazienti. Nessun dettaglio su accordi specifici o risultati dell'incontro è stato reso pubblico. La riunione si è svolta a Roma, coinvolgendo rappresentanti regionali e il team del modello Nemo.

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - C'è una sanità che si misura nel numero delle prestazioni erogate e una sanità che si misura nella capacità di tenere insieme persone, professionisti, ricerca, ospedale e territorio. Il Centro Clinico Nemo di Ancona nasce da questa seconda idea. Non è soltanto un luogo di cura dedicato alle persone con Sla-Sclerosi alterale amiotrofica e malattie neuromuscolari: è un modello organizzativo che trasforma la presa in cura della fragilità in valore per l'intero Servizio sanitario regionale. È questo il significato della visita dell'assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro, oggi, al Centro clinico Nemo di Ancona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sla e malattie neuromuscolari, Regione Marche incontra il modello Nemo

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