Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema sanitario. È necessario che sanità pubblica, ricerca e Terzo settore collaborino per affrontare queste patologie progressive e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Questa posizione è stata espressa da un rappresentante del settore sanitario, sottolineando l’importanza di un approccio coordinato per affrontare le sfide legate a queste malattie.

"Solo la collaborazione tra sanità pubblica, ricerca e Terzo settore consente di affrontare patologie progressive e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Le malattie neuromuscolari non possono essere affrontate con interventi isolati, ma richiedono un modello capace di integrare competenze, istituzioni e comunità". È il messaggio lanciato da Alberto Fontana, direttore dei Centri Clinici NeMO, in occasione della visita istituzionale al Centro Clinico NeMO di Ancona. "Le malattie neuromuscolari devono essere considerate parte integrante della risposta ai bisogni più complessi della sanità pubblica", afferma Fontana, sottolineando come il valore del modello NeMO risieda nella collaborazione tra Servizio sanitario nazionale, professionisti e associazioni dei pazienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanità: Fontana, "Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema sanitario"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanità: Fontana, Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema

Notizie e thread social correlati

Fontana (NeMo): "Multidisciplinarietà chiave contro malattie neuromuscolari"La presa in carico multidisciplinare all'interno del Centro clinico NeMo dimostra che le malattie neuromuscolari possono essere affrontate e...

Leggi anche: Sanità: Gozzini (Aou Marche), "NeMo punto di riferimento per le malattie neuromuscolari"

Temi più discussi: Fontana (NeMo): Multidisciplinarietà chiave contro malattie neuromuscolari; Sla e malattie neuromuscolari, Regione Marche incontra il modello Nemo; Calcinaro (Reg. Marche): Al Centro NeMo professionalità ed empatia fanno la differenza; Sanità Marche, il modello NeMO conquista Ancona: cura, ricerca e territorio insieme per le malattie neuromuscolari.

Sanità: Fontana, Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema sanitarioSolo la collaborazione tra sanità pubblica, ricerca e Terzo settore consente di affrontare patologie progressive e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Le malattie neuromuscolari non possono e ... quotidiano.net

Fontana (NeMo): Multidisciplinarietà chiave contro malattie neuromuscolari(Adnkronos) – La presa in carico multidisciplinare all’interno del Centro clinico NeMo rappresenta un’opportunità di cura efficace e concreta, capace di dimostrare che le malattie neuromuscolari, in ... tuobenessere.it