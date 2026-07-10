Sanità | Fontana Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema sanitario
Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema sanitario. È necessario che sanità pubblica, ricerca e Terzo settore collaborino per affrontare queste patologie progressive e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Questa posizione è stata espressa da un rappresentante del settore sanitario, sottolineando l’importanza di un approccio coordinato per affrontare le sfide legate a queste malattie.
"Solo la collaborazione tra sanità pubblica, ricerca e Terzo settore consente di affrontare patologie progressive e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Le malattie neuromuscolari non possono essere affrontate con interventi isolati, ma richiedono un modello capace di integrare competenze, istituzioni e comunità". È il messaggio lanciato da Alberto Fontana, direttore dei Centri Clinici NeMO, in occasione della visita istituzionale al Centro Clinico NeMO di Ancona. "Le malattie neuromuscolari devono essere considerate parte integrante della risposta ai bisogni più complessi della sanità pubblica", afferma Fontana, sottolineando come il valore del modello NeMO risieda nella collaborazione tra Servizio sanitario nazionale, professionisti e associazioni dei pazienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sanità: Fontana, Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema
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