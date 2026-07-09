Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "La presa in carico multidisciplinare all'interno del Centro clinico NeMo rappresenta un'opportunità di cura efficace e concreta, capace di dimostrare che le malattie neuromuscolari, in ogni loro manifestazione, possono essere affrontate e contrastate. È grazie all'alleanza tra medici, pazienti e famiglie che ogni giorno, all'interno del Centro clinico Nemo, riusciamo a dare un significato reale alla parola speranza”. Lo ha detto Alberto Fontana, ideatore del modello dei Centri clinici NeMo, durante la visita dell'assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro, oggi, al Centro clinico NeMo di Ancona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fontana (NeMo): "Multidisciplinarietà chiave contro malattie neuromuscolari"

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