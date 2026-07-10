Il San Donato Tavarnelle ha annunciato l’ingaggio del difensore Federico Borri, che lascia il Poggibonsi dopo cinque anni. L’operazione è avvenuta durante il giorno in cui è stata ufficializzata anche la firma di Elia Giovannetti, ex capitano della Primavera della Virtus Entella. Borri, nato nel 1993, si unisce alla squadra toscana in Serie D. La società ha comunicato il trasferimento senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Serie D Nel giorno della firma di Elia Giovannetti (‘06), ex capitano della Primavera della Virtus Entella, il San Donato Tavarnelle mette a segno un altro colpo importante: l’innesto del difensore ’93 Federico Borri (nella foto), che saluta il Poggibonsi dopo cinque anni. Tommaso Carcani: l’attaccante ormai ex Tau Calcio vola nei professionisti ed approda al Carpi, in Lega Pro. Il giocatore, fiorentino di nascita, era corteggiato anche da Ghiviborgo, Grassina e Montevarchi. Eccellenza ll Figline comincia a svelare i nuovi: il primo innesto è Tommaso Messini (’04), difensore reduce dall’ultima stagione tra Colligiana e Antella. Anche la Lastrigiana, col ds Novelli, mette a segno un acquisto di spessore: Zakaria Moussaid (’06), centrocampista ex Zenith Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - San Donato, preso Borri. La Lastrigiana si muove

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