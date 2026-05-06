Litigano si picchiano e lanciano bottiglie anche contro la polizia a Torino San Donato | tre arresti per rissa

Nella serata del 4 maggio a Torino, tre uomini tra i trenta e i quarant’anni sono stati arrestati in seguito a una rissa nel quartiere di San Donato. Durante l’evento si sono affrontati con schiaffi, pugni e hanno lanciato bottiglie, anche contro le forze dell’ordine intervenute per sedare la lite. Uno degli arrestati è di origini marocchine, gli altri due sono sudamericani.

A Torino, la sera del 4 maggio, tre persone sono state arrestate per rissa. Sono tutti uomini tra i trenta e i quarant’anni, uno di origini marocchine e due sudamericani. In zona San Donato, vicino a via Don Bosco, si sono colpiti a vicenda con calci e pugni. Non è chiaro da cosa sia scaturito il.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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