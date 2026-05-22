Milan San Donato si trasforma | ecco il progetto del club rossonero

Da pianetamilan.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Donato, nell'area di Milano, si stanno pianificando importanti cambiamenti legati a un progetto promosso dal club rossonero. La proposta prevede interventi specifici per lo sviluppo dell'area, con dettagli che riguardano infrastrutture e strutture sportive. La pianificazione è stata presentata ufficialmente, coinvolgendo enti locali e amministrazioni, e si attendono ulteriori step legali e autorizzativi prima di procedere con i lavori. La proposta si inserisce in un contesto di interventi più ampi per la riqualificazione dell'area.

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Il futuro dell'area di San Donato torna al centro dei riflettori del Milan. Dopo la decisione di acquistare lo stadio di San Siro assieme all'Inter lo scorso novembre, il progetto del nuovo impianto rossonero sembrava tramontato ufficialmente. Nelle ultime settimane, però, sono uscite diverse idee mirate a rilanciare la zona con investimenti importanti legati ad altri sport. Dal basket al Tennis, fino all'ipotesi di ospitare addirittura un torneo ATP nel 2028: ecco come potrebbe diversare la zona dell'ex San Francesco. L'idea del Milan sarebbe quella di trasformare la zona in un nuovo polo dedicato allo sport, tra le ipotesi, come già citato precedentemente, spicca l'idea di realizzare un nuovo palazzetto da Basket, ma anche un centro federale per il tennis. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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