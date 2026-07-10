San Bartolomeo centro d’eccellenza Spezia terreno di sperimentazione

Tra il 2027 e il 2028, l’area di test ‘deep water’ nel sito di San Bartolomeo sarà equipaggiata con sensori, alimentatori e mockup di strutture subacquee per test e omologazioni.

Il sito di San Bartolomeo è proiettato verso il futuro. Tra il 2027 e il 2028 saranno introdotte importanti novità: l’area di test ‘ deep water ’ verrà dotata di sensori, alimentatori, mockup di strutture subacquee per test e omologazioni. E la novità fondamentale sarà la creazione di un’area di controllo a terra che riceverà i dati dei mezzi sottomarini dai sensori presenti sott’acqua e tramite i digital twin potrà monitorare le fasi della missione, con la possibilità di valutare il comportamento del mezzo e di modificare in tempo reale l’operazione. Innovazioni che determineranno un unicum in Europa. Ad annunciarlo il contrammiraglio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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