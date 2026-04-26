Nella categoria Terza, l’Arzenta affronta in gara secca il San Damaso, mentre nella categoria Codifiume-San Bartolomeo si disputa la partita valida per l’accesso alla finale. Dopo la fine della stagione regolare, sono iniziati i playoff in Seconda categoria, con l’Ostellatese già promossa e una sola semifinale in programma, considerando il divario di punti tra le prime e le altre squadre in classifica.

Archiviata la stagione regolare, è tempo di playoff in Seconda categoria, dove – dopo la promozione diretta dell’Ostellatese – si gioca una sola semifinale visto il divario superiore ai sette punti tra seconda e quinta in classifica. Alle 16.30 saranno Codifiume e San Bartolomeo a giocarsi un posto in finale contro la Dogatese, spettatrice interessata del match di oggi. Leggermente favoriti i padroni di casa, che hanno a disposizione due risultati su tre, ma in gara secca tutto può succedere e attenzione alla voglia di sorprendere degli ospiti, reduci dai sei gol rifilati alla Sangiovannese nell’ultima giornata di campionato. Stop di una settimana in Terza, dove si attende di conoscere il destino dell’Arzenta per definire la griglia playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In Terza invece l’Arzenta gioca in gara secca col San Damaso. Codifiume-San Bartolomeo per un posto in finale

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