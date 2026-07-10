Salvatore Di Marzo ricorda Gaetano Carmelo Paduano | I ricordi non si cancellano mai
A cinque anni dalla creazione della Delegazione Calabria della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani di Tirana, Salvatore Di Marzo ha ricordato Gaetano Carmelo Paduano, affermando che i ricordi non si cancellano mai. La delegazione è stata costituita per promuovere attività culturali e religiose nella regione. Di Marzo ha espresso gratitudine per il contributo di Paduano e ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria delle persone coinvolte. La delegazione continua le sue attività con questo obiettivo.
Titolo: A cinque anni dalla costituzione della Delegazione Calabria della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani di Tirana, Salvatore Di Marzo affida a un messaggio carico di emozione il ricordo di Gaetano Carmelo Paduano, già presidente della delegazione regionale e figura di riferimento per il mondo del volontariato, della cultura e dell’impegno civile. Di Marzo, già Delegato per la Calabria della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani, ricorda come il 10 luglio 2021, nella suggestiva cornice del Castello Murat di Pizzo Calabro, venne ufficialmente costituita la Delegazione Calabria della Fondazione, guidata da Gaetano Carmelo Paduano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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