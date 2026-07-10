Salvatore Di Marzo ricorda Gaetano Carmelo Paduano | I ricordi non si cancellano mai

Notizia in breve

A cinque anni dalla creazione della Delegazione Calabria della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani di Tirana, Salvatore Di Marzo ha ricordato Gaetano Carmelo Paduano, affermando che i ricordi non si cancellano mai. La delegazione è stata costituita per promuovere attività culturali e religiose nella regione. Di Marzo ha espresso gratitudine per il contributo di Paduano e ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria delle persone coinvolte. La delegazione continua le sue attività con questo obiettivo.