Andrea Di Salvatore ripercorre i momenti più significativi della stagione della Fermana, ricordando le tappe principali e le sfide affrontate dalla squadra. Con un focus sui risultati ottenuti e le partite decisive, l’analisi si concentra sulla situazione attuale in vista dei playoff. La sua testimonianza offre uno sguardo dettagliato sull’andamento della squadra e sulle aspettative per le prossime partite.

? Cosa sapere Andrea Di Salvatore analizza la stagione della Fermana in vista dei playoff imminenti.. Il calciatore proietta la squadra verso la promozione dopo il percorso in classifica.. Andrea Di Salvatore analizza la stagione della Fermana Football Club proiettando lo sguardo verso i playoff, ricordando come il suo legame con il territorio fermano sia nato da una scelta di vita radicale avvenuta nel 2006. Il calciatore nato a Cerreto di Spoleto nel 1973 ha vissuto una carriera che lo ha portato dai campi professionistici di Perugia, Trapani, Avezzano, Acireale, Carpi e Avellino, fino alla conquista del campionato con il Gallipoli in Serie C2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Salvatore: tra i ricordi della Fermana e i playoff imminenti

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