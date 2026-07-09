Dopo cinque anni di ritardi, il partito di destra nel Sannio critica la recente verifica sulla linea ferroviaria Benevento-Cancello, definendola una passerella istituzionale priva di risposte concrete. La ricognizione è durata circa tre minuti e si è concentrata sulla linea, senza offrire soluzioni tangibili ai problemi segnalati dai cittadini. La critica sottolinea come l’evento sembri più una semplice immagine pubblica che un intervento reale per risolvere le criticità.

Tempo di lettura: 3 minuti “La ricognizione odierna lungo la linea ferroviaria Benevento-Cancello rappresenta l’ennesima passerella istituzionale fine a sé stessa, destinata più alla ricerca di una fotografia che a fornire risposte concrete ai cittadini. Dopo l’inaugurazione della stazione Appia senza treni, oggi assistiamo a una sorta di inaugurazione della linea prima ancora della sua effettiva inaugurazione. Una rappresentazione che rischia di essere persino fuorviante, perché la stessa EAV ha confermato che, nella migliore delle ipotesi, il servizio per i passeggeri non sarà attivo prima del primo trimestre del 2027 e solo dopo il completamento delle verifiche tecniche e delle autorizzazioni previste”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Valle Caudina, FdI Sannio: “Meglio tardi che mai. Ma cinque anni di ritardi non si cancellano con una passerella”

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