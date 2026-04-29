Sergio Ramelli Sala | Inaccettabili i saluti romani
Durante la commemorazione di Sergio Ramelli, ucciso nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia, il sindaco di Milano ha commentato la situazione sociale del paese, affermando che la società italiana è pacificata. L'evento si è svolto nei giardini che portano il nome del militante del Fronte della Gioventù, con la partecipazione di alcuni presenti. Insieme a queste parole, Sala ha anche espresso il suo disappunto riguardo ai saluti romani, giudicandoli inaccettabili.
“La società italiana è pacificata “. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione di Sergio Ramelli presso i giardini intitolati al militante del Fronte della Gioventù ucciso da militanti di Avanguardia Operaia il 29 aprile 1975. “Poi esistono atteggiamenti e comportamenti che non sono in linea con il nostro modo di vivere – ha proseguito – Quindi semmai il tema è, da un lato di colpire e di punire chi ha questo atteggiamento e dall’altro lato che la politica abbassi i toni. Non credo che convenga parlare ancora di pacificazione, sono passati così tanti anni che quello che doveva essere fatto è stato fatto, quindi io punterei proprio alla concretezza del momento, dei comportamenti, di quello che non va.🔗 Leggi su Lapresse.it
Milano, Sala alla commemorazione di Sergio Ramelli: Società è pacificata, politica abbassi i toni
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