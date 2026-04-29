Durante la commemorazione di Sergio Ramelli, ucciso nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia, il sindaco di Milano ha commentato la situazione sociale del paese, affermando che la società italiana è pacificata. L'evento si è svolto nei giardini che portano il nome del militante del Fronte della Gioventù, con la partecipazione di alcuni presenti. Insieme a queste parole, Sala ha anche espresso il suo disappunto riguardo ai saluti romani, giudicandoli inaccettabili.

“La società italiana è pacificata “. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione di Sergio Ramelli presso i giardini intitolati al militante del Fronte della Gioventù ucciso da militanti di Avanguardia Operaia il 29 aprile 1975. “Poi esistono atteggiamenti e comportamenti che non sono in linea con il nostro modo di vivere – ha proseguito – Quindi semmai il tema è, da un lato di colpire e di punire chi ha questo atteggiamento e dall’altro lato che la politica abbassi i toni. Non credo che convenga parlare ancora di pacificazione, sono passati così tanti anni che quello che doveva essere fatto è stato fatto, quindi io punterei proprio alla concretezza del momento, dei comportamenti, di quello che non va.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sergio Ramelli, Sala: "Inaccettabili i saluti romani"

Milano, Sala alla commemorazione di Sergio Ramelli: Società è pacificata, politica abbassi i toni

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