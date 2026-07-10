La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di estrema destra coinvolti in un corteo in occasione del 45° anniversario della morte di un militante di destra. I giudici hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarli. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno rivolto saluti romani, ma il tribunale ha ritenuto che tali comportamenti non costituiscano reato. La decisione riguarda tutti e 23 gli imputati.

La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni "perché il fatto non sussiste" di 23 militanti di estrema destra imputati per manifestazione fascista per aver risposto alla chiamata del "presente" e aver fatto saluti romani al corteo che si era tenuto, come ogni anno, il 29 aprile 2019 alla memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel '75. La Procura aveva fatto ricorso contro le assoluzioni, di cui avevano chiesto la conferma le difese, tra cui i legali Antonio Radaelli e Enrico Giarda. In un processo simile di recente erano arrivate, invece, condanne. La Procura... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saluti romani al corteo per Ramelli: confermate le assoluzioni per i 23 militanti di estrema destra

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Saluti romani al corteo per Ramelli: confermate le assoluzioni per i 23 militanti di estrema destraPer i giudici della nona sezione della Corte d’Appello di Milano la chiamata del presente e i saluti romani del 29 aprile 2019 non rappresentano una condotta potenzialmente idonea alla ricostituzio ... ilgiorno.it

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Modena, alla manifestazione più condivisa sui social si presentarono solo in 30 lasciandosi andare a cori razzisti e saluti romani. Vanno a processo per apologia al fascismo. reddit

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