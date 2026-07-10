Ramelli due cortei ma verdetti opposti | assoluzioni confermate per i saluti romani del 2019 condanne per quelli del 2018

Notizia in breve

La Corte d'Appello di Milano ha confermato l’assoluzione di 23 militanti di estrema destra coinvolti in un corteo del 2019 con saluti romani. Per il corteo del 2018, invece, sono state confermate 13 condanne, dopo che un’altra sezione della corte ha ritenuto valide le interpretazioni dei criteri stabiliti dalla Cassazione. La Procura aveva presentato ricorso contro le assoluzioni del 2019, mentre le condanne del 2018 sono state confermate.