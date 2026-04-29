Saluti romani e rito del presente al corteo per Sergio Ramelli a Milano | presenti 2mila militanti di estrema destra

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 51esima commemorazione dell'omicidio di Sergio Ramelli si è conclusa con il rito del "presente" e con saluti romani in via Paladini a Milano. Presenti circa 2mila militanti dell'estrema destra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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