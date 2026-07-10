L’Istituto superiore di sanità ha smentito l’autorizzazione alla presenza di una guida Lgbt sui siti dei pediatri italiani. La Società Italiana di Pediatria e l’Associazione Culturale Pediatri hanno rimosso la guida dai loro siti web. La decisione segue le verifiche sugli eventuali permessi rilasciati e sulla conformità delle risorse pubblicate. Nessuna autorizzazione ufficiale è stata confermata, e le organizzazioni hanno aggiornato i contenuti disponibili online.

Salta la guida Lgbt dai siti dei pediatri italiani. La Società Italiana di Pediatria (SIP) e l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) hanno eliminato dai loro portali ogni riferimento alla presentazione della Guida Lgbt “Oltre lo sguardo” sulla varianza di genere e l’orientamento sessuale, rivolta ai pediatri italiani, che secondo quanto riferito dagli enti stessi si sarebbe dovuta svolgere a novembre proprio presso la sede dell’ISS. Oltre lo sguardo. ‘Oltre lo sguardo’ era una sorta di guida rivolta ai bambini sull’orientamento sessuale e la varianza di genere. Un approccio che molti avevano criticato proprio perché rivolto a un’età non adeguata per le tematiche affrontate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salta la guida Lgbt dai siti dei pediatri italiani: l’Istituto superiore della Sanità smentisce ogni autorizzazione

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