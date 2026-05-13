Istituto superiore di sanità | italiani consumano troppo sale

Secondo l'Istituto superiore di sanità, in Italia il consumo di sale supera di gran lunga i livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. I dati indicano che in media le persone consumano più sale di quanto sia considerato salutare, contribuendo potenzialmente a problemi di salute legati a un'eccessiva assunzione di sodio. La situazione riguarda diverse fasce di popolazione, senza differenze significative tra regioni o gruppi sociali.

“Secondo l’indagine – riporta l’Iss – tra i 35 e i 74 anni gli uomini consumano in media 9,3 grammi di sale al giorno, mentre le donne arrivano a 7,1 grammi. Valori oltre il limite consigliato dall’Oms, che raccomanda di consumarne meno di 5 grammi quotidiani. Solo l’11% degli uomini e il 24% delle donne riescono infatti a mantenersi entro la soglia raccomandata”: in media il 17,5% dei connazionali, appunto 1 su 6. CTA “I dati preliminari, raccolti in 17 regioni italiane, confermano una situazione sostanzialmente stabile rispetto al periodo 2018-2019 – sottolinea l’Iss – In 10 anni, però, sono stati registrati dei miglioramenti: tra il 2008-2012 e il 2018-2019 il consumo medio di sale nella popolazione adulta italiana è infatti diminuito di circa il 12%.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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