Pro Vita | siti pediatri cancellano la promozione della Guida Lgbt

Dopo una denuncia di Pro Vita & Famiglia, alcuni siti di pediatri hanno rimosso la promozione della Guida Lgbt. L’associazione ha comunicato che, in seguito, l’Istituto ha rilasciato una smentita ufficiale riguardo alla diffusione della guida. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui tempi di questa cancellazione. La vicenda riguarda specificamente la presenza o meno della promozione della pubblicazione sui siti di professionisti del settore pediatrico.

«Dopo la denuncia di Pro Vita & Famiglia – dichiara l’associazione in un comunicato stampa – e la smentita ufficiale arrivata ieri dall’Istituto Superiore di Sanità, stanotte la Società Italiana di Pediatria (SIP) e l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) hanno eliminato dai loro portali ogni riferimento alla presentazione della Guida Lgbt “Oltre lo sguardo” sulla varianza di genere e l’orientamento sessuale, rivolta ai pediatri italiani, che secondo quanto riferito dagli enti stessi si sarebbe dovuta svolgere a novembre proprio presso la sede dell’ISS. «Aver millantato per settimane – continua il comunicato di Pro Vita – una copertura... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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