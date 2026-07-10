Sette minorenni tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati come presunti membri di una baby gang responsabile di numerose aggressioni contro coetanei in piazza della Libertà, a Salerno. Gli investigatori hanno condotto le indagini che hanno portato al loro riconoscimento. La polizia ha notificato gli avvisi di garanzia ai giovani coinvolti. L’attività investigativa ha riguardato diversi episodi di violenza avvenuti nell’area.

Sette minorenni, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, sono stati individuati dagli investigatori come presunti componenti di una baby gang ritenuta responsabile di una lunga serie di aggressioni ai danni di coetanei a Salerno. Gli episodi, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbero verificati a partire dallo scorso febbraio nell’area di Piazza della Libertà e nelle zone limitrofe del centro cittadino. I giovani sono indagati, a vario titolo, per lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le vittime sarebbero state individuate e aggredite nei principali luoghi di ritrovo frequentati dai ragazzi, con azioni ripetute che in alcuni casi hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, individuata la baby gang che terrorizzava piazza della Libertà: indagati sette giovanissimi

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