Baby gang e armi tra giovanissimi Cavandoli | Servono regole più dure

Nelle ultime ore, tra Parma e Montecchio, sono stati segnalati diversi episodi che coinvolgono minorenni, tra cui alcuni con armi in mano e comportamenti violenti. La cronaca riporta situazioni di tensione tra gruppi di giovani, alimentando la discussione sulla sicurezza e sulla necessità di interventi più severi. La questione ha suscitato reazioni da parte delle autorità e dei rappresentanti politici, che chiedono misure più rigide per contrastare questi fenomeni.

La cronaca delle ultime ore tra Parma e Montecchio riporta al centro il tema della sicurezza giovanile, con una serie di episodi che hanno coinvolto minorenni e acceso il dibattito politico.Tra i casi segnalati, un minorenne fermato a Parma con droga e un coltello alla fermata degli autobus, e a.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Baby Gang arrestato: i selfie con le armi, la fidanzata maltrattata, le ronde contro i romeni

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