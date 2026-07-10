Nel girone B del Campionato Primavera 2 per la stagione 2026-2027 sono state inserite quattro squadre della regione Campania, ovvero Avellino, Benevento, Napoli e Salernitana. La composizione dei gruppi è stata ufficializzata dalla Lega Serie B. La stagione vedrà quindi confronti tra queste formazioni, con diversi derby previsti nel campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti La Campania sarà protagonista nel prossimo Campionato Primavera 2. La Lega Serie B ha ufficializzato la composizione dei gironi per la stagione 20262027, con quattro formazioni della regione inserite nel Girone B: Avellino, Benevento, Napoli e Salernitana. Un raggruppamento che si preannuncia particolarmente interessante e che offrirà numerosi derby campani nel corso della stagione. Biancoverdi, giallorossi, azzurri e granata si confronteranno con altre dodici formazioni del Centro-Sud, in un torneo che rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita dei giovani talenti verso il calcio professionistico. Il campionato Primavera 2 prenderà ufficialmente il via il prossimo 5 settembre e si concluderà l’8 maggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana Primavera, un girone ricco di derby: tutte le avversarie

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