Benevento Primavera un girone ricco di derby | tutte le avversarie

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel prossimo Campionato Primavera 2, quattro squadre campane sono state inserite nel Girone B, tra cui Benevento, Avellino, Napoli e Salernitana. La composizione dei gironi è stata ufficializzata dalla Lega Serie B, rendendo la regione protagonista con un torneo ricco di derby. La stagione 2026-2027 vedrà dunque sfidarsi queste formazioni in un campionato che si preannuncia molto competitivo.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Campania sarà protagonista nel prossimo Campionato Primavera 2. La Lega Serie B ha ufficializzato la composizione dei gironi per la stagione 20262027, con quattro formazioni della regione inserite nel Girone B: Avellino, Benevento, Napoli e Salernitana. Un raggruppamento che si preannuncia particolarmente interessante e che offrirà numerosi derby campani nel corso della stagione. Biancoverdi, giallorossi, azzurri e granata si confronteranno con altre dodici formazioni del Centro-Sud, in un torneo che rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita dei giovani talenti verso il calcio professionistico. Il campionato Primavera 2 prenderà ufficialmente il via il prossimo 5 settembre e si concluderà l’8 maggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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