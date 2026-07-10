Salento scontro auto-apecar | un morto

Notizia in breve

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada tra Matino e Casarano, vicino a un incrocio. Uno scontro tra un'auto e un'apecar ha causato la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'automobilista coinvolto non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.