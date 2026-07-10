Salento scontro auto-apecar | un morto
Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada tra Matino e Casarano, vicino a un incrocio. Uno scontro tra un'auto e un'apecar ha causato la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'automobilista coinvolto non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Incidente mortale questa mattina sulla strada che va da Matino a Casarano, all'altezza di Matino. Impatto tra un'auto e un'apecar nei pressi di un incrocio, nello scontro è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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