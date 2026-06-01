Salento scontro | morto 37enne All' alba

Notizia in breve

Un incidente stradale avvenuto all’alba nel Salento ha causato la morte di un uomo di 37 anni. L’incidente si è verificato lungo una strada provinciale, coinvolgendo almeno due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e stanno ricostruendo la dinamica. Nessun’altra persona è rimasta ferita.