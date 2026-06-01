Salento scontro | morto 37enne All' alba
Un incidente stradale avvenuto all’alba nel Salento ha causato la morte di un uomo di 37 anni. L’incidente si è verificato lungo una strada provinciale, coinvolgendo almeno due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e stanno ricostruendo la dinamica. Nessun’altra persona è rimasta ferita.
“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Bari-Roma: lavori, collegamento ferroviario più complicato per tutto il mese Interruzioni Napoli-cancello e successivamente anche Caserta-Benevento Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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