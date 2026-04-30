Incidente sulla provinciale ragazzino sbalzato fuori strada | gravissimo 15enne

Un giovane di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto sulla provinciale a Lodi Vecchio. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava viaggiando in moto quando ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in ospedale in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Un ragazzino di 15 anni è stato soccorso in gravissime condizioni a Lodi Vecchio dopo un incidente stradale in moto. Il minorenne, stando a quanto appreso, è stato sbalzato dalla dueruote ed è finito in un campo a bordo strada, lungo la Vecchia Monzasca. La telefonata con la richiesta di soccorso.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Schianto sulla provinciale: 5 feriti, ragazzino di 14 anni sbalzato dall'abitacoloIl bilancio è di 5 feriti tra cui un ragazzino di 14 anni, quest'ultimo ricoverato in ospedale a Bergamo con l'ausilio dell'elicottero di Areu: per... Incidente a Roncoferraro, 47enne sbalzato fuori dall’auto: è gravissimoRoncoferraro (Mantova), 17 aprile 2026 – Grave incidente, giovedì sera, verso le 20, a Roncoferraro, nel Mantovano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragedia sulla Sp 15: due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due auto; Scontro sulla via per Arnesano, auto in testacoda. Paura per una donna e bimbo a bordo; Auto si ribalta sulla provinciale, a bordo tre persone. Anche un bimbo di 8 anni; Incidente sulla Alberobello-Monopoli: auto esce di strada e finisce contro un albero, tre feriti. Incidente sulla provinciale, ragazzino sbalzato fuori strada: gravissimo 15enneI soccorsi nel pomeriggio di giovedì 30 aprile. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi: è stato trasferito in elicottero in codice rosso in ospedale ... milanotoday.it Incidente per il bus degli studenti. Paura a bordo, feriti i ragazziStrada provinciale nel caos da martedì sera. I giovani erano in gita scolastica: un 17enne è ricoverato a Careggi ... lanazione.it È morto nella notte all’ospedale di Siena il 25enne, originario di Montegrotto Terme, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 28 aprile sull’A1 - facebook.com facebook Francia, incidente aereo per Sandro Veronesi patron di Calzedonia #incidente x.com