Tragico incidente nel Salento scontro tra auto e moto sulla provinciale | muore 50enne

Un incidente mortale è avvenuto lungo la provinciale 72 che collega Casarano a Ugento, nel Salento. Un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro, all'altezza del passaggio a livello. Nella collisione ha perso la vita un uomo di 50 anni, mentre le autorità stanno verificando le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Tragico incidente stradale tra auto e moto lungo la strada provinciale 72, che collega Casarano a Ugento, nel Salento, all'altezza del passaggio a livello. La vittima è Rocco Perrone, macellaio di 50 anni, originario di Casarano e residente a Ruffano (Lecce). L'uomo viaggiava a bordo della sua Kawasaki quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con una Fiat 500. Al volante dell'utilitaria si trovava un uomo di 61 anni che, nonostante il forte impatto, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono affidati ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati dai colleghi della stazione di Collepasso.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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