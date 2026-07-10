SALDI ESTIVI AL VIA | A ROMAEST UN PRIMO WEEKEND DI GRANDE AFFLUENZA
Il primo weekend dei saldi estivi nel Lazio ha visto un'affluenza di decine di migliaia di visitatori al Centro Commerciale RomaEst, con un afflusso consistente già dalle prime ore di sabato e proseguito anche domenica.
Sabato 4 luglio sono partiti i saldi estivi nel Lazio. Nel primo weekend il Centro Commerciale RomaEst ha registrato decine di migliaia di visitatori, con un’affluenza importante fin dalle prime ore del sabato mattina e per tutta la domenica. Sei settimane di sconti fino al 50 %, in un’estate in cui il potere d’acquisto delle famiglie resta il primo termometro dei consumi. Roma – È partita nel weekend l’estate dei saldi a RomaEst. Sabato 4 luglio, giorno di apertura ufficiale delle vendite di fine stagione nel Lazio, il Centro Commerciale ha aperto le porte a un pubblico numeroso, con un flusso di visitatori che si è mantenuto costante anche nella giornata di domenica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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