Saldi Vulcano Buono | oltre 60.000 visitatori nel primo weekend
Nel primo weekend dei saldi estivi, il centro commerciale Vulcano Buono di Nola ha registrato oltre 60.000 visitatori, con un aumento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Il primo weekend dei saldi estivi conferma il percorso di crescita del Vulcano Buono di Nola, che ha registrato oltre 60.000 visitatori, con un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato che testimonia la forte attrattività della struttura e l’efficacia del percorso di rilancio avviato negli ultimi mesi. Riscontro particolarmente positivo nei negozi, sia per l’elevata affluenza sia per l’andamento delle vendite. Lo sport e l’abbigliamento donna sono stati i settori trainanti, seguiti da calzature e accessori per la casa. Risultati eccellenti favoriti dalla scelta condivisa di avviare la campagna dei saldi con sconti particolarmente competitivi, fino al 50%, rendendo l’offerta commerciale ancora più interessante per i consumatori. 🔗 Leggi su 2anews.it
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