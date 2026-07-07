Saldi primo weekend positivo In centro a Bergamo oltre 240mila visitatori

Da ecodibergamo.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo weekend di saldi estivi, oltre 240mila persone hanno visitato il centro di Bergamo. In Città Bassa la clientela è prevalentemente locale, mentre nel borgo storico si registra una maggiore presenza internazionale. Entrambi i quartieri hanno attirato un pubblico con elevata capacità di spesa.

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SHOPPING. Clientela locale tra le vie di Città Bassa, più internazionale nel borgo storico. In entrambi i casi un pubblico con alta capacità di spesa. Il primo weekend di salvi estivi è alle spalle. Due giorni che hanno confermato la capacità attrattiva del sistema commerciale bergamasco, come emerge da un studio dei flussi rilevati in centro e in Città Alta nell’ambito del progetto «Cities analytics Confcommercio», che traccia su base oraria le presenze delle persone che attraversano un’area urbana. I dati prendono in considerazione il weekend da venerdì 3 a domenica 5 luglio, confrontandolo con il precedente: in totale sono state registrate 328mila visite. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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