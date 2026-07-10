Due persone sono state denunciate per truffa aggravata ai danni di un’anziana, dopo aver tentato di sottrarre gioielli valutati circa 125.000 euro. I ladri, fuggiti a bordo di un’auto, sono stati fermati in autostrada grazie a un intervento delle forze dell’ordine. Durante il fermo, sono stati sequestrati i gioielli recuperati sul veicolo. La vittima aveva subito un raggiro con stratagemmi di inganno.

Due persone sono state denunciate per truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana, con il recupero di gioielli per un valore stimato di 125.000 euro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe contro le persone anziane. I preziosi sono stati restituiti alla legittima proprietaria, dopo che erano stati sottratti con l’inganno. Le indagini e il controllo autostradale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio durante un controllo su un tratto autostradale da parte della Polizia Stradale di Sala Consilina (Salerno). Gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo due persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sala Consilina, ladri in fuga fermati in autostrada dopo maxi truffa: recuperati gioielli per 125 mila euro

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