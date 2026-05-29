Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Lucca per aver truffato un’anziana nel quartiere di San Vito. Durante l’intervento, sono stati recuperati gioielli per un valore di circa 12 mila euro. La vittima aveva subito un raggiro, che ha portato all’arresto dell’individuo. La polizia ha eseguito l’arresto e sequestrato i beni riconducibili alla truffa.

LUCCA – Truffa un’anziana, arrestato un uomo di 29 anni ritenuto il presunto responsabile di un raggiro ai danni di una donna nel quartiere di San Vito. La polizia di Stato ha recuperato gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 12.500 euro, poi restituiti alla proprietaria. L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa della questura di Lucca. Un giovane, descritto come agitato e frettoloso, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria con l’intenzione di lasciare rapidamente la città. Gli agenti hanno raggiunto la stazione prima della partenza del treno diretto a Firenze e hanno individuato il 29enne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Truffa ad un’anziana a Lucca, arrestato un uomo: recuperati gioielli per 12mila euro

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