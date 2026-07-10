Stasera prende il via la Sagra del Pinolo, evento che si tiene da 45 anni a San Piero. L'iniziativa coinvolge la comunità locale, con cibo e tradizioni al centro della manifestazione. La sagra è nata nel 1980, grazie all'impegno di un sacerdote e di alcuni cittadini, tra cui diversi residenti del territorio. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando visitatori e partecipanti da diverse zone. La prima edizione ha visto la partecipazione di un gruppo di cittadini tra cui alcuni nomi noti nella comunità.

Quando nel 1980 don Giuseppe Guerri e un gruppo di sanpieresi tra cui Renzo Barsotti, Giorgio Gorreri, Loriano Melai, Giuliano Giannessi, Romano Paolicchi, Inaco Santocchi e Giuseppe Rossi, pensarono di organizzare una festa per raccogliere fondi da destinare al paese, probabilmente non immaginavano che quarantacinque anni dopo quella stessa idea sarebbe diventata uno degli appuntamenti più identitari del territorio. Parliamo della Sagra del Pinolo, appuntamento che chiuderà la sua 45esima edizione questo fine settimana e che definire una manifestazione gastronomica è riduttivo. Questi weekend di luglio, infatti, sono il momento in cui San Piero a Grado si ritrova, facendo rivivere una tradizione costruita sul volontariato e sul senso di comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sagra del Pinolo da 45 anni. Cibo e comunità in un evento. Si parte stasera a San Piero

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