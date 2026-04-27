Festa della comunità - Sagra di San Giuseppe

Da padovaoggi.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella località di Arzergrande si tiene la tradizionale Festa della comunità dedicata a San Giuseppe. La manifestazione comprende uno stand gastronomico, musica dal vivo e momenti di socializzazione tra i partecipanti. L’evento è organizzato dalla parrocchia locale e si svolge nel rispetto delle consuete modalità. La festa richiama abitualmente numerosi residenti e visitatori, creando un’occasione di incontro pubblico.

La parrocchia di Arzergrande organizza la tradizionale Sagra di San Giuseppe. Stand gastronomico, musica live e tanta voglia di stare assieme. Gli eventi si svolgono negli spazi del Centro Parrocchiale San Giuseppe.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Dalle ore 19 stand.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La Festa di San Giuseppe 2024

Video La Festa di San Giuseppe 2024

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