Fiera di San Ciriaco domani 1 maggio si parte Da mare a mare 400 espositori e tanti eventi concerti cibo e Luna Park

La Fiera di San Ciriaco torna ad Ancona dall'1 al 4 maggio, con un percorso che si estende da una zona marittima all'altra della città. L'evento, organizzato dal Comune attraverso Ancona Servizi, prevede una passeggiata panoramica tra la Mole Vanvitelliana e il Passetto, accompagnata da circa 400 espositori e numerosi eventi. Durante la manifestazione saranno presenti concerti, aree di cibo e un Luna Park, con l’apertura degli stand già dal 30 aprile.

ANCONA - Con un percorso “da mare a mare”, con una passeggiata panoramica tra la Mole Vanvitelliana e il Passetto, interamente organizzata dal Comune di Ancona tramite Ancona Servizi, torna dall'1 al 4 maggio la Fiera di San Ciriaco con l’ormai tradizionale pre-apertura del 30 aprile degli stand.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorsoAncona, 26 aprile 2026 – È uno degli appuntamenti che gli anconetani sentono più loro, la Fiera di San Ciriaco. Fiera di San Giuseppe: 4 giorni di eventi e luna parkLa Fiera di San Giuseppe torna a Cernusco sul Naviglio dal 12 al 15 marzo 2026, offrendo un mix di eventi culturali, bancarelle e luna park. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorso; FIERA DI SAN CIRIACO: ARTE E CULTURA; Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso da mare a mare, street food e cultura; Ancona aspetta la Fiera di San Ciriaco 2026: quattro giorni da mare a mare. Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicaliANCONA - Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco 2026: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicali. Con una passeggiata panoramica tra ... corriereadriatico.it Ancona, San Ciriaco, al via concerti e street food. E da domani il serpentone di bancarelleANCONA - Ultime rifiniture: prendono posizione gli stand del food in piazza Cavour (attivi da stasera), il palco è stato già montato, gli ambulanti cominciano ad attrezzare i ... corriereadriatico.it Fiera di San Francesco di Paola Tantissime Specialità gastronomiche - facebook.com facebook Fiera di San Ciriaco da mare a mare, 456 stand dal Passetto alla Mole. Dal primo al 4 maggio, musica e cibo a piazza Cavour e luna park a piazza Pertini. #ANSA x.com