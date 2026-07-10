Sagra degli gnocchi ripieni | ad Albino gusto e tradizione

Da mercoledì 15 a domenica 19 luglio si svolge ad Albino la sagra degli gnocchi ripieni, organizzata dalla Trattoria Moro. L’evento è dedicato alla cucina casalinga bergamasca e si svolge nel centro della città, coinvolgendo la comunità locale e visitatori. La manifestazione si concentra sulla preparazione e il consumo di gnocchi ripieni, seguendo ricette tradizionali della regione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali altre attività o dettagli specifici dell’evento.

Da mercoledì 15 a domenica 19 luglio ad Albino torna la sagra degli gnocchi ripieni, l’appuntamento gastronomico della Trattoria Moro di Albino legato alla tradizione della Buona Cucina Casalinga Bergamasca. L’iniziativa, come sempre, si svolge in località Perola, in via Bachelet, comodamente raggiungibile anche da chi è meno esperto seguendo le indicazioni sul posto e contando sul supporto dei volontari e degli Alpini. Vengono proposti cinque giorni all’insegna della tradizione e della buona cucina casalinga. Sarà possibile gustare gnocchi ripieni, casoncelli, primi con cacciagione, carni grigliate, selvaggina, polenta e. pica söta. Oltre all’ottima compagnia, si potrà assistere a dimostrazioni di arte e mestieri dal vivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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